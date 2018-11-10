Во время матча волейбольного «Зенита» из Санкт-Петербурга снова были проблемы со счетом

Во время матча четвертого тура волейбольной Суперлиги между питерским «Зенитом» и кемеровским «Кузбассом», который состоялся сегодня в Санкт-Петербурге, случились проблемы со счетом.

Во время телевизионной трансляции на телеканале ТВ «Старт» не было титра со счетом и названием команд. В официальном онлайн-протоколе ВФВ, которым занимается волейбольное агентство «Волей Сервис», и вовсе не было этого матча весь первый сет. Таким образом, следить за счетом в начале встречи можно было, только находясь непосредственно в зале либо используя сторонние ресурсы или социальные сети команд. Питерская команда в итоге проиграла и первый сет (22:25), и весь матч — 1:3 (22:25, 25:20, 18:25, 17:25).

Напомним, что две недели назад в российском волейболе разгорелся большой скандал, когда в матче питерского «Зенита» и московского «Динамо», который также проходил в Санкт-Петербурге, инспектор и судейский корпус завершили встречу с неправильным счетом, отобрав у «Динамо» по ходу игры одно очко. Все протесты москвичей были проигнорированы — переигровки этого матча не будет.

Отметим, что «Зенит-Казань» сыграет против «Зенита» из Санкт-Петербурга 17 ноября на домашней площадке. В этой встрече будет разыгран Суперкубок России.