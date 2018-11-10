Сбербанк сократил 70% сотрудников среднего звена из-за искусственного интеллекта

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что внедрение искусственного интеллекта в кредитной организации привело к сокращению 70% сотрудников среднего звена.



Речь идет о сотрудниках, которые выполняют простые задачи, пишет The Bell со ссылкой на Грефа.

Согласно отчетности Сбербанка по МСФО, число сотрудников группы Сбербанка за девять месяцев 2018 года сократилась более чем на 14 тысяч сотрудников, или на 4,6%, до 296 тыс. человек.

Отмечается, что большинство из сокращенных сотрудников прошли переобучение и теперь выполняют другую работу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане за год число учителей татарского языка и литературы сократилось с 5 тысяч до 3,5 тысячи.