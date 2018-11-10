Подозреваемый в шпионаже австрийский полковник передавал России данные о НАТО — СМИ

Отставной полковник австрийской армии, подозреваемый властями страны в шпионаже в пользу России, передавал информацию о НАТО российским спецслужбам.

По информации газеты Salzburger Nachrichten, он посещал по партнерским программам семинары Североатлантического альянса. Целью военного была так называемая мягкая информация: о слабостях различных влиятельных персон, их пристрастиях в выпивке и еде, общественное мнение в различных подразделениях армии.

Кроме того, уроженец Зальцбурга передавал Москве данные из корпоративной сети австрийских вооруженных сил.

Ранее издание Kronen Zeitung сообщило о задержании полковника австрийской армии в отставке по подозрению в шпионаже в пользу России. Эту информацию позднее подтвердили в Минобороны Австрии, а министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила поездку в Россию.

В МИД РФ выразили протест послу Австрии Йоханнесу Айгнеру, отметив, что предпринятые Веной шаги основаны на подозрениях без каких-либо доказательств.