Бывший командующий войсками России в Сирии возглавил Западный военный округ

Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Журавлева командующим войсками Западного военного округа (ЗВО).

«Указом президента Российской Федерации Герой России генерал-полковник Александр Журавлев назначен командующим войсками Западного военного округа», — цитирует "РИА Новости" начальника пресс-службы ЗВО полковника Игоря Мугинова.

На новом посту Журавлев сменил Андрея Картаполова, который в июле получил должность замминистра обороны России.

Александр Журавлев служит в Вооруженных силах с 1982 года. С 2015 года он руководил штабом группировки российских войск в Сирии (получил за это звание «Герой России»). С января 2017 года являлся заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил. Затем Журавлева вновь отправили командовать группировкой в рамках операции «Возмездие».