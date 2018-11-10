Александр Кадейкин: «Салавату» по силам взять Кубок Гагарина

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Кадейкин заявил, что хоккеистам уфимской команды по силам побороться за главный трофей Континентальной хоккейной лиги.



— Надо играть с первой и до последней минуты. Нельзя, чтобы матч разваливался на отрезки, когда мы то играем хорошо, то отпускаем игру, проваливаем отрезок. Уже немало было случаев, когда мы теряли концентрацию всего на пару минут, но из-за этого отдавали игру. Если это стиль «Салавата», то его надо менять. Эту тенденцию в плане результата надо ломать, потому что команде по силам решать самые высокие задачи. «Салавату» по силам взять Кубок Гагарина", — сказал Кадейкин.



Конечно, текущее положение в таблице КХЛ «Салават» не устраивает. Мы понимаем, почему это происходит, мы видим свои проблемы, видим, что исправлять. В таблице на Востоке все очень плотно, мы недавно еще третьими шли, но из-за пары неудачных игр упали до шестого места. «Барыс» и «Торпедо» как раз хорошие серии провели перед паузой, — сказал нападающий «Салавата Юлаева» Риа-Новостям".