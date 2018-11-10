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В Санкт-Петербурге при пожаре в гипермаркете «Лента» пострадали два человека

12:33, 10.11.2018
В Санкт-Петербурге при пожаре в гипермаркете «Лента» пострадали два человека
Фото: скриншот видео youtube.com

В Санкт-Петербурге в результате пожара в гипермаркете «Лента» пострадали два человека.

Представитель экстренных служб рассказал, что мужчина во время пожара повредил ногу, у женщины врачи диагностировали гипертонический криз, передает «РИА Новости».

В региональном управлении МЧС сообщили, что открытое горение в здании ликвидировано, осталось несколько небольших очагов, информирует ТАСС.

Сегодня в Санкт-Петербурге произошел пожар на крыше гипермаркета «Лента», который расположен на Набережной Обводного канала, дом 118. В здании обрушилась кровля на площади 3200 кв. метров. Предварительной причиной пожара является неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.

Происшествия
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