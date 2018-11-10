В Санкт-Петербурге из горящего гипермаркета «Лента» эвакуировали 800 человек

В Санкт-Петербурге произошел пожар на крыше гипермаркета «Лента», из здания эвакуированы 800 человек.

Уточняется, что гипермаркет расположен на Набережной Обводного канала дом 118.

«Площадь пожара составляет 4,8 тыс. кв. метров, ему присвоен третий ранг сложности» — сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления МЧС, добавив, что угрозы распространения огня на соседние объекты нет.



Также сообщается, что в здании произошло обрушение кровли на площади 3200 кв. метров.

По словам представителя экстренных служб, предварительной причиной пожара является неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра, передает "РИА Новости".

О пострадавших в результате инцидента не сообщается.

В октябре в центре Санкт-Петербурга произошел пожар в здании «Ростелекома» на Синопской набережной. Его площадь составила 50 кв. метров.