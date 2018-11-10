Следком установил, что керченский стрелок действовал в одиночку

Следователи детально установили путь студента Рослякова, устроившего 17 октября стрельбу в политехническом колледже в Керчи. Предполагается, что Росляков действовал один.



«Следствием детально установлен путь Рослякова как по прилегающей территории, так и в здании колледжа в день совершения преступления. Получены доказательства и свидетельства, зафиксировавшие все его действия. Исходя из имеющихся данных следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Отмечается, что ход расследования уголовного дела о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже заслушал накануне глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил взрыв и расстрелял учащихся и преподавателей в политехническом колледже в Керчи, после чего покончил с собой. В результате погиб 21 человек.

Ранее СМИ предположили, что стрелком управляли извне.