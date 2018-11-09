Штрафы к самозанятым не будут применяться в первый год — Госдума

Штрафные санкции не будут применяться в течение первого года экспериментального введения налога на профессиональный доход для самозанятых.

«Мы договорились с налоговой службой (ФНС, — прим. ред.) о том, что штрафы в течение, по крайней мере, первого года эксперимента налоговая служба просто не будет применять», — цитирует «РИА Новости» главу комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова.

По его словам, позиция согласована также с Министерством финансов РФ.

«Но это не значит, что этих штрафных санкций не должно быть в законе. Штрафные санкции должны быть, они дисциплинируют», — добавил депутат.

Согласно законопроекту, тот, кто добровольно принял решение зарегистрироваться как самозанятый и впоследствии не оформил фискальный чек, при первом подобном нарушении должен будет заплатить штраф в размере 20 процентов от полученной суммы.

Напомним, Госдума в настоящее время рассматривает пакет законопроектов о налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. ФНС уже согласовала параметры налогового режима с правительством РФ.

Ранее Госдума приняла в первом чтении пакет из трех законопроектов о проведении в Татарстане, а также Москве, Московской и Калужской областях эксперимента.