За последние пять лет жертвами преступлений себя посчитали 18% россиян

За последние пять лет жертвами преступлений оказались около 20% россиян, но в полицию по этому поводу обратилась лишь примерно половина из пострадавших.

Согласно исследованию Института проблем правоприменения, в отношениии 16818 респондентов за год совершили 1862 преступления. «Если мы экстраполируем эту цифру на все взрослое население страны, то получим 12,9 миллиона преступлений против совершеннолетних в год», — говорят эксперты.

По официальным данным Генпрокуратуры, в 2017 году в стране зафиксировали около 2 миллионов преступлений, пишет РБК.

Отмечается, что подобные опросы «позволяют объективно оценить уровень преступности, поскольку полицейская статистика не только подвержена искажениям, но и не отражает тех преступлений, по поводу которых граждане в полицию не обращались».

При этом представления респондентов о том, что такое преступление, Уголовному кодексу соответствовали не всегда. Однако смысл исследования состоял в том, чтобы выяснить, «какие именно посягательства на их права расцениваются гражданами как преступные».



Опрос проводили по телефону в 75 российских регионах.

Ранее сообщалось, что Татарстан и Башкирия вошли в число лидеров по связанным со взятками преступлениям.