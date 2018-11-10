Президент РТ наградил генерального директора АО «ТАИФ» Орденом Почета
Сегодня, 10 ноября, в казанском Кремле президент РТ Рустам Минниханов вручил генеральному директору АО «ТАИФ» Альберту Шигабутдинову государственную награду Орден Почета. В приказе о награждении государственными наградами Российской Федерации говорится, что Орден вручается «за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу».
Справка
Орден Почета — государственная награда Российской Федерации. Учрежден Указом Президента России от 2 марта 1994 г. № 442.
Орденом Почета награждаются граждане за высокие достижения в государственной, производственной, научно-исследовательской, социально-культурной, общественной и благотворительной деятельности, позволившей существенным образом улучшить условия жизни людей, за заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, воспитании подрастающего поколения, поддержании законности и правопорядка.
Орден Почета носится на левой стороне груди и при наличии других орденов Российской Федерации располагается после ордена «За морские заслуги».
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