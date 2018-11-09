Александр Ташаев и Александр Самедов могут сыграть в Уфе за «Спартак»

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитники Александр Ташаев и Александр Самедов смогут принять участие в ближайшем матче команды в Российской Премьер-лиге против «Уфы» на ее поле.

Оба футболиста не попали в заявку красно-белых на домашнюю игру 4-го тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», которую москвичи выиграли с хоккейным счетом 4:3.

«Ташаев и Самедов, которые сегодня не попали в заявку по решению тренерского штаба, будут готовы сыграть с «Уфой». Медицинских противопоказаний нет», — передает слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата».

Накануне «Уфа» презентовала свой официальный талисман-маскот — башкирскую Пчелу.