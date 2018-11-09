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Александр Ташаев и Александр Самедов могут сыграть в Уфе за «Спартак»

17:15, 09.11.2018
Александр Ташаев и Александр Самедов могут сыграть в Уфе за «Спартак»
Фото: vk.com/ufafc

Руководитель медицинского департамента московского «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что полузащитники Александр Ташаев и Александр Самедов смогут принять участие в ближайшем матче команды в Российской Премьер-лиге против «Уфы» на ее поле.

Оба футболиста не попали в заявку красно-белых на домашнюю игру 4-го тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс», которую москвичи выиграли с хоккейным счетом 4:3.

«Ташаев и Самедов, которые сегодня не попали в заявку по решению тренерского штаба, будут готовы сыграть с «Уфой». Медицинских противопоказаний нет», — передает слова Вартапетова корреспондент «Чемпионата».

Накануне «Уфа» презентовала свой официальный талисман-маскот — башкирскую Пчелу.

СпортФутбол Башкортостан
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