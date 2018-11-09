В Уфе появился памятник городовому

В Уфе в пятницу, 9 ноября, состоялось открытие памятника уфимскому городовому.

Событие было приурочено к 300-летию российской полиции и Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации, передает пресс-служба республиканского правительства.

Монумент установлен на территории сквера, прилегающего к дому № 9/11 по улице Ленина. Высота скульптуры, отлитой из бронзы, составляет 2,7 метра, вес — порядка 600 килограммов. Автором арт-объекта выступил художник Ханиф Хабибрахманов, среди работ которого — скульптура Салавата Юлаева у здания Госсобрания РБ, фонтан «Семь девушек» и другие.

По словам министра внутренних дел по РБ Романа Деева, уфимский городовой олицетворяет «образ стража правопорядка, непримиримого борца с преступностью, стоящего на защите закона и справедливости, прав и интересов граждан, фундаментальных основ государства».

Напомним, ранее врио Башкирии Радий Хабиров пообещал восстановить заброшенный фонтан «Танцующие журавли» в Уфе.