Прокуратура выявила в ижевском «Ашане» нарушения правил пожарной безопасности
Прокуратура Ижевска и специалисты регионального ГУ МЧС проверили соблюдения законодательства о пожарной безопасности в гипермаркете «Ашан».
Как рассказали в ведомстве, в результате проверки были выявлены различные нарушения. Среди них — факты заужения и загромождения эвакуационных путей, нарушения работы автоматической пожарной сигнализации и так далее.
По результатам мероприятия по инициативе прокурора должностное лицо общества было привлечено к административной ответственности, в адрес руководителя гипермаркета внесено представление об устранении нарушений закона.
В настоящее время большая часть нарушений устранена, к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников.
Напомним, ранее из гипермаркета «Ашан» в Уфе эвакуировали тысячу человек из-за загоревшегося холодильника.Общество Удмуртия
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