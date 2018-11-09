Прокуратура выявила в ижевском «Ашане» нарушения правил пожарной безопасности

Прокуратура Ижевска и специалисты регионального ГУ МЧС проверили соблюдения законодательства о пожарной безопасности в гипермаркете «Ашан».

Как рассказали в ведомстве, в результате проверки были выявлены различные нарушения. Среди них — факты заужения и загромождения эвакуационных путей, нарушения работы автоматической пожарной сигнализации и так далее.

По результатам мероприятия по инициативе прокурора должностное лицо общества было привлечено к административной ответственности, в адрес руководителя гипермаркета внесено представление об устранении нарушений закона.

В настоящее время большая часть нарушений устранена, к дисциплинарной ответственности привлечено более 20 сотрудников.

Напомним, ранее из гипермаркета «Ашан» в Уфе эвакуировали тысячу человек из-за загоревшегося холодильника.