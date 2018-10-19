Из гипермаркета «Ашан» в Уфе эвакуировали тысячу человек из-за загоревшегося холодильника

В Уфе в гипермаркете «Ашан» в четверг вечером, 18 октября, произошло возгорание холодильной установки в складском помещении.

На место немедленно выехали пожарные и спасатели. По информации республиканского управления МЧС, в результате пламенем были уничтожены коробки для продуктов на третьем уровне холодильной камеры. Огонь специалисты локализовали за 30 минут. Пострадавших нет.

Стоит отметить, что во время инцидента из «Ашана» было эвакуировано порядка тысячи человек покупателей и персонала. На данный момент устанавливается точная причина возгорания.

Напомним, сегодня аэропорт Якутска эвакуировали из-за дымовой шашки.