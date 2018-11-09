Милонов предложил освободить малый и семейный бизнес от налогов

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил освободить малый и семейный бизнес в России от налогов.

«Мы должны малый и семейный бизнес освободить от налогов. Ведь малый бизнес в своей социальной функции превосходит налоговую эффективность», — сказал он.

По его словам, семейные предприятия с оборотом до 60 млн рублей могли бы перейти на патент, пишет «РИА Новости».

Ранее президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса.

Он также предложил продлить надзорные каникулы для некоторых категорий предпринимателей еще на два года.