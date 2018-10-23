Путин призвал упростить процедуры создания и ведения бизнеса

Президент России Владимир Путин призвал предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса. Об этом он заявил на пленарном заседании форума «Малый бизнес — национальный проект!».

«Нам нужно предельно упростить все процедуры создания и ведения бизнеса. Сделать их необременительными, дружественными для предпринимателей, естественно, сохранив баланс между свободами предпринимательства и интересами граждан, общества, государства», — заявил российский лидер, его цитирует ТАСС.

По словам президента, для создания такой среды нужно «максимально использовать возможности цифровых технологий», чтобы «избавить компании от вороха бумаг».

Он также предложил продлить надзорные каникулы для некоторых категорий предпринимателей еще на два года.

Ранее сообщалось, что на популяризацию предпринимательства в России планируется выделить 8,5 млрд рублей.