В Казани встретили трехмиллионного туриста

Сегодня в аэропорту Казани встретили трехмиллионного туриста. Им стала москвичка Дарья Чепур.



Она призналась, что такого приема не ожидала. Минувшим летом она уже приезжала в столицу Татарстана по работе, однако не успела ознакомиться со всеми достопримечательностями, поэтому и запланировала свой очередной приезд в ноябре.

«От поездки жду новых впечатлений, мне не терпится познакомиться с культурой Татарстана, побывать в красивых местах, я знаю, что у вас очень красивый город. К приезду я выучила татарское слово — «рэхмэт», — цитирует Чепур пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани подвели итоги голосования среди жителей города, которые составили программу развлечений и меню с национальными блюдами в преддверии приезда трехмиллионного туриста.

В результате он должен попасть в музей «Городская панорама» и Музей чак-чака, увидеть Кремлевскую набережную, а также сходить в театр им. Г.Камала. Что касается блюд национальной кухни, то юбилейному гостю горожане советуют попробовать тутырму из конины, суп кулламу по-деревенски, азу по-татарски, вак балиш, губадию и катык.