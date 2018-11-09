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В Казани встретили трехмиллионного туриста

15:56, 09.11.2018
В Казани встретили трехмиллионного туриста
Фото: kzn.ru

Сегодня в аэропорту Казани встретили трехмиллионного туриста. Им стала москвичка Дарья Чепур.

Она призналась, что такого приема не ожидала. Минувшим летом она уже приезжала в столицу Татарстана по работе, однако не успела ознакомиться со всеми достопримечательностями, поэтому и запланировала свой очередной приезд в ноябре.

«От поездки жду новых впечатлений, мне не терпится познакомиться с культурой Татарстана, побывать в красивых местах, я знаю, что у вас очень красивый город. К приезду я выучила татарское слово — «рэхмэт», — цитирует Чепур пресс-служба мэрии Казани.

Ранее в Казани подвели итоги голосования среди жителей города, которые составили программу развлечений и меню с национальными блюдами в преддверии приезда трехмиллионного туриста.

В результате он должен попасть в музей «Городская панорама» и Музей чак-чака, увидеть Кремлевскую набережную, а также сходить в театр им. Г.Камала. Что касается блюд национальной кухни, то юбилейному гостю горожане советуют попробовать тутырму из конины, суп кулламу по-деревенски, азу по-татарски, вак балиш, губадию и катык.

Общество Татарстан
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