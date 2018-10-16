В Казани подготовили программу для трехмиллионного туриста

В Казани подвели итоги голосования среди жителей города, которые составили программу развлечений и меню с национальными блюдами в преддверии приезда трехмиллионного туриста.

В результате он должен попасть в музей «Городская панорама» и музей чак-чака, увидеть Кремлевскую набережную, а также сходить в театр им. Г.Камала. Что касается блюд национальной кухни, то юбилейному гостю горожане советуют попробовать тутырму из конины, суп кулламу по-деревенски, азу по-татарски, вак балиш, губадию и катык.



Всего в голосовании с 1 по 15 октября приняли участие 5 тысяч казанцев, передает пресс-служба мэрии Казани.



Ранее сообщалось, что в комитете по развитию туризма Казани прогнозируют, что в ноябре турпоток в столицу республики перевалит за 3 млн человек.

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