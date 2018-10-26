Главред «Медузы» временно отстранен от должности из-за обвинений в «недостойном поведении»

Главный редактор интернет-издания «Медуза» Иван Колпаков временно сложил с себя полномочия после обвинений в «недостойном поведении».

«Главного редактора „Медузы“ Ивана Колпакова обвинили в неподобающем поведении. Произошло это в выходные, человек, выдвинувший обвинения против Ивана, в „Медузе“ не работает» — сообщила на своей странице в Facebook генеральный директор и учредитель проекта Галина Тимченко.

Она рассказала, что Колпаков сам попросил снять с него полномочия руководителя редакции. Пока идет разбирательство, его обязанности будет выполнять Галина Тимченко.

Источники Би-би-си утверждают, что Колпакова обвиняют в харассменте. По их словам, речь идет об инциденте с женой одного из сотрудников издания, который произошел на вечеринке после общей конференции «Медузы» в октябре 2018 года в Риге.

Ранее «Медуза» поддержала бойкот российских СМИ Госдумы после того, как думская комиссия по этике не нашла нарушений в поведении депутата Леонида Слуцкого, обвиненного в домогательствах.

