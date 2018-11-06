«Медуза» восстановила в должности главного редактора после обвинений в «неподобающем поведении»

Совет директоров интернет-издания «Медуза» восстановил в должности главного редактора Ивана Колпакова.

Напомним, о его отстранении сообщалось 25 октября после обвинений в «неподобающем поведении».

Как сообщается в Facebook «Медузы», Колпаков, «который был сильно пьян», 20 октября на дне рождении издания приставал к жене одного из сотрудников редакции со словами «Ты единственная на этой вечеринке, кого я могу харассить, и мне за это ничего не будет». Сотрудник выдвинул обвинения на редколлегии 22 октября, после чего Колпаков извинился лично перед ним и письменно перед его женой.



«Это разовый инцидент. Проблема не носит системный характер. Колпаков никогда не позволял себе такого в прошлом. Двухнедельное отстранение от работы и публичное (а также внутреннее) осуждение совет считает достаточным наказанием. Но это не единственное последствие случившегося. Расследовать инцидент и давать ему оценку нам пришлось вне правил и процедур — ничего этого у нас нет. Какое поведение сотрудников редакции мы считаем неприемлемым? Какой может быть ответственность за нарушение этих правил? Это должно быть прописано. Мы составим такие правила, обсудим всей редакцией, одобрим и будем им следовать», — говорится в сообщении «Медузы».

Колпаков уже прокомментировал свое восстановление.

«Я сам себя отстранил от управления редакцией, и не было в моей жизни хуже этих двух недель — пока я ждал решения совета директоров. Конечно, я безумно рад, что совет директоров меня возвращает — он был волен поступить как угодно, вплоть до самых жестких мер. Я делал и делаю все, чтобы исправить ситуацию», — написал он.