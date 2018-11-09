Минниханов пригласил Путина и Назарбаева в Болгар

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана рассказал Владимиру Путину и Нурсултану Назарбаеву о туристической отрасли РТ.

Он, в частности, доложил о развитии этой отрасли Татарстана, о количестве туристов, которые, по прогнозам, посетят регион по итогам 2018 года, о сотрудничестве с Казахстаном и о туристическом потоке из Казахстана в Татарстан, передает пресс-служба президента республики.

Также Минниханов пригласил лидеров двух стран посетить Болгар.

Напомним, что сегодня президент Татарстана прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Помимо участия в форуме он посетит ряд промышленных предприятий страны, в том числе АО «Мунаймаш», выпускающее глубинные штанговые насосы для нефтедобычи.