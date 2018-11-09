Минниханов прибыл в Казахстан на форум с участием Путина и Назарбаева

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Казахстан с рабочим визитом.

Основной целью поездки Минниханова является участие в пленарном заседании 15-го форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. На мероприятии с приветственным словом выступят президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин. Основная тема — «Новые подходы и тенденции в развитии туризма России и Казахстана».



В рамках пребывания в Петропавловске Рустам Минниханов посетит ряд промышленных предприятий Казахстана, в том числе АО «Мунаймаш», выпускающее глубинные штанговые насосы для нефтедобычи.

Также президент РТ осмотрит экспозицию, на которой представлен промышленный потенциал Северо-Казахстанской области, и туристическую выставку, передает пресс-служба президента РТ.

Накануне Рустам Минниханов посещал Томск, где встречался с представителями местной татарской общины. Президент РТ пообещал помочь им в сохранении исторического облика Татарской слободы.