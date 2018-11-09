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«Россельхозбанк» докапитализируют на 25 млрд рублей в 2019-2020 годах

14:16, 09.11.2018
«Россельхозбанк» докапитализируют на 25 млрд рублей в 2019-2020 годах
Фото: commons.wikimedia.org / Саид Мисарбиев

«Россельхозбанк» (РСХБ) планируется докапитализировать на 15 млрд рублей в 2019 году и еще на 10 млрд рублей в 2020 году.

Об этом передает «Интерфакс» со ссылкой на поправки, внесённые правительством ко второму чтению закона о бюджете на 2019—2021 годы.

Ранее сообщалось, что правительство России до конца 2018 года докапитализирует «Россельхозбанк» на 20 млрд рублей.

Решения будут приняты для развития сельского хозяйства и поддержки аграрного сектора, малого и среднего бизнеса и для других целей.

ЭкономикаБанки
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