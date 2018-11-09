Экс-игрок сборной России по футболу может стать министром спорта Северной Осетии

Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов может занять пост министра спорта Северной Осетии. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации республики сообщает ТАСС.

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», – передает ТАСС.

Позже Габулов подтвердил информацию.

35-летний вратарь был в числе 23-х игроков сборной России на чемпионате мира по футболу-2018. Российская команда вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.

Последним клубом Владимира Габулова был «Брюгге», с которым он расторг контракт 14 сентября.

Напомним, ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил спортсменам-депутатам попробовать пожить на пенсию в 8 тысяч рублей.