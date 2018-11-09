Экс-игрок сборной России по футболу может стать министром спорта Северной Осетии
Экс-вратарь сборной России по футболу Владимир Габулов может занять пост министра спорта Северной Осетии. Об этом со ссылкой на собственные источники в администрации республики сообщает ТАСС.
«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», – передает ТАСС.
Позже Габулов подтвердил информацию.
35-летний вратарь был в числе 23-х игроков сборной России на чемпионате мира по футболу-2018. Российская команда вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где уступила хорватам.
Последним клубом Владимира Габулова был «Брюгге», с которым он расторг контракт 14 сентября.
Напомним, ранее олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов предложил спортсменам-депутатам попробовать пожить на пенсию в 8 тысяч рублей.СпортФутболОбщество
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