Курс доллара превысил 67 рублей впервые с 11 октября

Сегодня курс доллара в ходе торгов поднялся выше 67 рублей. Это произошло впервые с 11 октября.

Как сообщает RT со ссылкой на данные биржи, стоимость доллара выросла на 13 копеек — до 67,03 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки — до 76 рублей.

Ранее руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин сообщил «Реальному времени», что курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,6 —67 рублей.