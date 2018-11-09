Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей

Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,6 —67 рублей. Об этом «Реальному времени» рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка «Восточный» Константин Кочергин.



По словам эксперта, такое положение российской валюты обусловлено в том числе очередными санкциями США против России по Украине и Крыму. Ограничительные меры касаются трех физических лиц и девять организаций.

В настоящее время доллар на Московской бирже торгуется за 66,89 рубля.

