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В Татарстане закрыли все ледовые переправы для движения автомобилей

10:48, 02.04.2018
В Татарстане закрыли все ледовые переправы для движения автомобилей
Фото: mchs.tatarstan.ru

Со 2 апреля на территории Республики Татарстан закрыты для движения автотранспорта все четыре ледовые переправы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сегодня утром инпекторы ГИМС проверили ледовые переправы на реке Волга на участках Аракчино — Верхний Услон и Зеленодольск — Нижние Вязовые. После этого было решено закрыть переправы для движения транспорта.

Напомним, что с 30 марта остановлена работа ледовых переправ на Каме по маршруту село Покровское — Красный ключ в Елабужском районе и н.п. Соколка — Новозакамск в Мамадышском районе.

Общество Татарстан
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