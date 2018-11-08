США расширили санкции против России по Украине и Крыму

Власти США расширили санкционный список против РФ по Украине и Крыму, добавив туда трех физических лиц и девять организаций.

В список вошли: Александр Басов, Андрей Сушко, Владимир Зарицкий. Кроме того, речь идет о санаториях «Ай-Петри», «Дюльбер», «Мисхор», АО «Крымтеплоэлектроцентраль», компании «Гарант-СВ», «Управленческой компании инфраструктурных проектов», ООО «Южный Проект», курорте «Мрия» и министерстве государственной безопасности ЛНР, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Министерства финансов США.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал новые санкции против США из-за ситуации на Украине.