Казанский адвокат оспорил заочный арест Анатолия Агрбы

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Сегодня Верховный суд Татарстана оценит законность заочного ареста предполагаемого лидера ОПС «Тукаевские» и зята экс-начальника отдела БОП МВД РТ Анатолия Агрбы.

Апелляционную жалобу на соответствующее решение Вахитовского райсуда Казани от 29 октября подал адвокат по назначению, представлявший интересы Агрбы при избрании меры пресечения.

Напомним, с ходатайством на арест ранее судимого уроженца Абхазии в суд обращался следователь МВД Татарстана. Агрбе заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества и четырех эпизодах вымогательства в особо крупном размере, он объявлен в международный розыск.

Ранее Верховный суд РТ продлил арест другим обвиняемым в организации ОПС «Тукаевские».