В России началось серийное производство комплексов РЭБ для крылатых ракет

Советник первого заместителя гендиректора предприятия-разработчика данных комплексов-концерна «Радиоэлектронные технологии» Владимир Михеев заявил на авиасалоне Airshow China-2018, что в России началось серийное производство комплексов радиоэлектронной борьбы для крылатых ракет.

«Сегодня наши крылатые ракеты имеют полноценный бортовой комплекс обороны, потому что такое стратегическое оружие нужно очень хорошо защитить. Эти системы успешно прошли все испытания и уже находятся в серийном производстве» — цитирует Михеева "РИА Новости".



Михеев уточнил, что сейчас такими системами РЭБ оснащаются ракеты Х-101 и Х-102.

Носителями ракет Х-101 и Х-102 являются стратегические ракетоносцы Ту-22М3, Ту-95 и Ту-160.

Ранее Минобороны РФ разместило комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской, Нижегородской областях, Краснодарском и Приморском краях, Еврейской автономной области и Белоруссии.