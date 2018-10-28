Минообороны РФ развернуло комплексы «Самарканд» в Нижегородской области и других регионах

Министерство обороны разместило комплексы радиоэлектронной борьбы «Самарканд» в 13 воинских частях, в том числе в Нижегородской области.

Первым на тендер на ремонт и обслуживание комплексов обратил внимание "Интерфакс" В нем говорится, что РЭБ «Самарканд–У», «Самарканд СУ–ПРД–К2» и «Самарканд ПУ–ПРД–Д» развернуты также в Архангельской, Калининградской, Московской, Мурманской областях, Краснодарском и Приморском крае, Еврейской автономной области и в Белоруссии.

Ранее Министерство обороны России провело учения стратегических ядерных сил. Они прошли по поручению верховного главнокомандующего президента России Владимира Путина.

