В Росстандарте предложили ввести штрафы для продавцов контрафактных автозапчастей

Глава Росстандарта Алексей Абрамов рассказал, что в России появятся оборотные штрафы и контрольные закупки для продавцов «левых» автозапчастей.

Обвиняемым придется выплатить государству 1% от объема оборота за предшествующий нарушению год. При этом минимальный размер штрафа составит 500 тыс. рублей, пишут "Известия".



Кроме того, рассматривается вопрос об осуществлении контрольной закупки, после которой продукция будет сразу направляться на испытания. Такая мера заставит участников рынка серьезнее подходить к выбору поставщиков и даст потребителям гарантии качества и безопасности автозапчастей.



В сентябре в Москве и Казани изъяли более 17 тонн контрафактного моторного масла. Общая сумма ущерба правообладателям составила свыше 80 млн рублей.