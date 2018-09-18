В Москве и Казани изъяли более 17 тонн контрафактного моторного масла на 80 млн рублей

Фото: пресс-служба МВД по РТ

Сотрудники МВД России вместе с полицейскими из Республики Татарстан задержали подозреваемых в производстве и сбыте контрафактных моторных масел под брендами известных мировых производителей.

«На территории городов Москвы и Казани проведено более 30 обысков в офисных, производственных, складских помещениях, а также по местам жительства злоумышленников. Обнаружено и изъято более 17 тонн моторного масла» — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Также была изъята документация и другие предметы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

Общая сумма ущерба правообладателям составила свыше 80 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 180 УК РФ, троих задержанных фигурантов отпустили под подписку о невыезде.



Напомним, что в конце августа Оренбургская таможня пресекла ввоз в Россию поддельных товаров на 53 миллиона рублей.