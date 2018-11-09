Представители ФСИН выехали в колонию Цеповяза для проверки

Представители ФСИН выехали в колонию строгого режима в Амурской области, где отбывает наказание по делу о массовом убийстве Вячеслав Цеповяз.



«Сюда едет московская проверка, я хотел бы тоже повстречаться с руководителями федерального ведомства ФСИН. Они едут конкретно по ситуации, связанной с Вячеславом» — рассказал «РИА Новости» адвокат Цеповяза Роман Боков.



Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Следком возбудил уголовное дело против сотрудников колонии. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.