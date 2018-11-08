Следком возбудил уголовное дело против сотрудников колонии, в которой содержится Цеповяз

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении сотрудников исправительной колонии, в которой отбывает наказание член банды Цапка Вячеслав Цеповяз. Их обвиняют в превышении должностных полномочий.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц сотрудников исправительной колонии №3 УФСИН России по Амурской области. В их действиях усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК России», — говорится в сообщении СК РФ.

По данным следствия, с января 2015 года по февраль 2018 года неустановленные к настоящему моменту сотрудники колонии создавали привилегированные условия отбывания наказания для лица, признанного виновным в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений.

«Наряду с этим следователями будет проверена информация об угрозах супруге Цеповяза», — добавляется в сообщении.

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.

На фоне скандала Цеповяза поместили в штрафной изолятор.