Инвалидную коляску и диссертацию Хокинга продали более чем за $1 млн

Инвалидную коляску и диссертацию Стивена Хокинга продали более чем за $1 млн на аукционе Christie's в Лондоне.

Печатная версия докторской диссертации Хокинга «Свойства расширяющихся вселенных» ушла с молотка за $767 тыс., что втрое выше начальной стоимости.



Также на аукционе продали за 390 тыс. кресло-коляску ученого. Доходы от продажи лота направят фонду Стивена Хокинга и английской Ассоциации болезни двигательного нейрона.



Еще одним лотом стала коллекция медалей и наград ученого. За нее удалось выручить $389 тыс., пишет Associated Press.

Напомним, что британский физик Стивен Хокинг умер на 77-м году жизни в марте этого года. Начальная стоимость его диссертации оценивалась в $130—195 тыс., а инвалидного кресла — в $13—19,5 тыс.