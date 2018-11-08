Шаймиеву вручили памятную медаль в честь дня рождения Чингиза Айтматова

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев получил памятную медаль, посвященную 90-летию со дня рождения писателя Чингиза Айтматова.

Подарок Шаймиеву вручили в казанском Кремле дипломат, президент «Иссык-Кульского форума имени Чингиза Айтматова» и сын писателя Аскар Айтматов и вице-президент форума Ассоль Молдокматова, пишет пресс-служба президента РТ.

Напомним, в декабре 2018 года исполнится 90 лет со дня рождения писателя, дипломата и общественного деятеля Чингиза Айтматова. Юбилей писателя отмечается по всему миру, его творчество считается общим наследием стран постсоветского пространства.

Отметим, что на сцене ТГАТ им. Г. Камала проходят премьерные показы спектакля «И дольше века длится день» по роману Чингиза Айтматова в постановке Ильгиза Зайниева. И это уже не первое обращение театра к прозе Айтматова. Подробности — в материале «Реального времени».