Банки Дании, Латвии и Эстонии проверят из-за скандала с Danske Bank

Еврокомиссия (ЕК) запланировала полномасштабную проверку в отношении Дании, Латвии и Эстонии в связи со скандалом вокруг Danske Bank.

Европейское банковское управление (EBA) по распоряжению ЕК должно выяснить, как регуляторы трех стран допустили отмывание €200 млрд через местные подразделения датского банка, пишет Financial Times.

Отмечается, что Еврокомиссия впервые воспользовалась полномочиями в отношении EBA для расследования фактов нарушения законодательства ЕС.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Дании помог россиянам-нерезидентам провести «зеркальные сделки» на сумму от €6 до €8,5 млрд в 2013 году. При этом филиал кредитной организации в Эстонии отмыл более 54 млрд долларов из России. Гендиректор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку из-за обвинений в отмывании денег.