США анонсировали новые санкции против России

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом Волкер сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.



Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и в Донбассе, передает РБК.

Отмечается, что в тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте Минфина США, впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украине лежит на России.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций в отношении России. Ведомство утверждает, что не может удостовериться в том, что Москва соблюдает международное законодательство о химическом оружии, так как Россия не предоставила США гарантии.

