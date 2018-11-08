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США анонсировали новые санкции против России

21:01, 08.11.2018
США анонсировали новые санкции против России
Фото: mil.ru

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер анонсировал новые санкции против России из-за ситуации на Украине. Об этом Волкер сообщил в преддверии выборов в ДНР и ЛНР.

Под санкции попадут три физических лица и девять компаний, которые или участвовали в бизнес-проектах на территории Крыма, или нарушали права человека на полуострове и в Донбассе, передает РБК.

Отмечается, что в тексте санкций, которые должны быть опубликованы на сайте Минфина США, впервые будет указано, что ответственность за происходящее в самопровозглашенных республиках на востоке Украине лежит на России.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций в отношении России. Ведомство утверждает, что не может удостовериться в том, что Москва соблюдает международное законодательство о химическом оружии, так как Россия не предоставила США гарантии.

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