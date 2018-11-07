США планирует ввести второй пакет санкций против России

Госдепартамент США намерен ввести второй пакет санкций в отношении России. Ведомство утверждает, что не может удостовериться в том, что Москва соблюдает международное законодательство о химическом оружии, так как Россия не предоставила США гарантии.

«Мы намерены действовать в соответствии с положениями закона о нераспространении химического и биологического оружия CBW, который требует от нас введения дополнительных санкций», — цитирует «РИА Новости» официального представителя Госдепа Хизер Нойерт.

В августе Госдепартамент обещал ввести «суровые» санкции против России по истечении 90 дней, если Москва не предоставит «надежные гарантии», что она больше не будет использовать химическое оружие. Предполагалось, что Москва обеспечит международным специалистам доступ для инспектирования своих химических объектов.

Напомним, первый пакет санкций против России по делу Скрипалей Госдеп ввел 27 августа.