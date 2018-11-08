Ольга Голодец — о возможности возвращения пива на стадионы
Вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец заявила, что правительство России пока не выработало позицию, касающуюся возможного возвращения пива на стадионы страны.
«Пока нет», — передает слова Голодец корреспондентSport24.ru.
Напомним, что во время чемпионата мира по футболу, который проходил в России летом 2018 года, сделали исключение, разрешив продажу пива на аренах.
Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что в продаже пива на стадионах есть экономическая целесообразность, и обещал «подумать» на эту тему.
В то же время в Минздраве России считают, что доводы в пользу возвращения пива на стадионы являются недостаточно обоснованными.СпортФутбол
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