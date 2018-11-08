В МВД прокомментировали избиение игрока «Нефтехимика»

В МВД по РТ прокомментировали информацию об избиении шестью полицейскими игрока «Нефтехимика» Раиля Мустафина. Драка произошла в ночном клубе Бугульмы 2 ноября. По заявлению родственников спортсмена в ОМВД России по Бугульминскому району провели служебную проверку.

«Молодой человек заявил, что в одном из кафе полицейские нанесли его родственнику побои, в результате которых он госпитализирован. В ходе проверки данного сообщения при опросе персонала и посетителей кафе, а также отдыхавших там в свободное от работы время полицейских установлено, что 2 ноября в гардеробе сотрудник полиции стал свидетелем ссоры между молодым человеком и девушкой. Юноша оттолкнул собеседницу на проходящего мимо полицейского. Последний сделал замечание, на которое молодой человек отреагировал агрессивно. Он сбил его с ног, ударив кулаком в лицо. Это заметил коллега полицейского, который попытался остановить правонарушителя, выбегающего из кафе. Убегая, правонарушитель повредил входную дверь заведения.

Пострадавший полицейский с полученными телесными повреждениями обратился в медучреждение за помощью. В то время пока коллеги пострадавшего полицейского пытались установить местонахождение инициатора конфликта и задержать его, нарушитель правопорядка обратился в приемный покой ЦРБ с жалобой на боль в руке, головокружение и ссадины и был госпитализирован. Врачам молодой человек сообщил, что его избили неизвестные.

Он отказался пройти судебно-медицинскую экспертизу и дать объяснения прибывшим полицейским. Также установлено, что в 2017 г. он привлекался к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Таким образом, проведенная проверка не обнаружила нарушений законности в действиях полицейских. 7 ноября 2018 года все имеющиеся материалы проверки направлены в СУ СК РФ по РТ для принятия процессуального решения».

Тем не менее родственники пострадавшего игрока «молодежки» ХК «Нефтехимик» намерены идти в суд. Подробнее о конфликте читайте в нашем материале.