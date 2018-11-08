Прокуратура установила личность человека, передававшего в колонию для Цеповяза икру и крабов

В Генпрокуратуре России установили личность жителя Благовещенска, который покупал и передавал в колонию для члена банды Цапка Вячеслава Цеповяза вещи и продукты.



«В ходе прокурорской проверки установлен и опрошен житель города Благовещенска, который неоднократно — не реже раза в месяц — приобретал продукты (икру, мясо для шашлыка, крабов), спортивные костюмы, а также сотовые телефоны и передавал их на территорию исправительного учреждения для осужденного Цеповяза», — цитирует представителя ведомства RT.

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.

На фоне скандала Цеповяза поместили в штрафной изолятор.