Цеповяза после скандала с фотографиями поместили в штрафной изолятор

Член банды Цапка Вячеслав Цеповяз после скандальных фотографий, на которых он в арестантской форме жарит шашлыки, ест икру и крабов, помещен в штрафной изолятор.

«С Цеповязом я встречался вчера. Он в курсе всей этой скандальной истории с фотографиями. Более того, сегодня он мне сообщил, что его поместили в ШИЗО, на непонятных мне пока основаниях», — рассказал «Интерфаксу» адвокат Цеповяза.



Адвокат и председатель общественной наблюдательной комиссии Амурской области Наталья Охотникова сообщили, что ранее Цеповяз отбывал наказание в обычном бараке.

Ранее ФСИН России передала в Следственный комитет материалы проверки по фотографиям осужденного Вячеслава Цеповяза, поедающего крабов и шашлыки в колонии. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать «жесткую правовую оценку» действиям сотрудников колонии.