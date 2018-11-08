Самарские власти выделят из бюджета 8 млн рублей на отлов и содержание безнадзорных животных

Власти Самары ищут подрядчика, который займется отловом и содержанием безнадзорных животных. Информация размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, исполнителю в течение 2019 года нужно отловить более двух тысяч бездомных животных – 1965 собак и 51 кошку. Также необходимо убрать с улиц города порядка 250 трупов животных.

Кроме того, в заявке подчеркивается, что отлавливать животных в присутствии несовершеннолетних запрещено. Отловленные животные должны содержаться в карантине не менее 10 дней, затем их нужно передать в специализированный пункт временного содержания.

Стоимость контракта – 8 млн рублей. Заказчиком выступает департамент городского хозяйства и экологии Самары, деньги будут выделены из бюджета города.

Прием заявок на конкурс завершится 26 ноября. Электронный аукцион состоится 30 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что в Самаре построят еще один приют для бездомных животных.