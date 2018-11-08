В России выпустили игру, в которой Кокорин и Мамаев бьют стульями посетителей кофейни

Российские разработчики Grimwood Team выпустили мобильную игру Angry Chair, героями которой стали персонажи, похожие на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

В игре они бьют стульями посетителей кофейни, чьи фразы им не нравятся — так можно получить больше очков.

«Данная игра создана исключительно в развлекательных целях и не преследует цели оскорбить кого-либо. Все персонажи вымышлены. [...] Данный симулятор создан исключительно как антидепрессивное средство для убийства свободного времени в укромном месте», — приводит сообщение компании Sports.ru.

Игра пока доступна только для Android.

Напомним, что два футболиста, Александр Кокорин и Павел Мамаев, 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а также на водителя журналистки Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.

11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.