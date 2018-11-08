В России выпустили игру, в которой Кокорин и Мамаев бьют стульями посетителей кофейни
Российские разработчики Grimwood Team выпустили мобильную игру Angry Chair, героями которой стали персонажи, похожие на футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
В игре они бьют стульями посетителей кофейни, чьи фразы им не нравятся — так можно получить больше очков.
«Данная игра создана исключительно в развлекательных целях и не преследует цели оскорбить кого-либо. Все персонажи вымышлены. [...] Данный симулятор создан исключительно как антидепрессивное средство для убийства свободного времени в укромном месте», — приводит сообщение компании Sports.ru.
Игра пока доступна только для Android.
Напомним, что два футболиста, Александр Кокорин и Павел Мамаев, 8 октября напали на главу департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака, а также на водителя журналистки Ольги Ушаковой Виталия Соловчука.
11 октября футболисты были задержаны и отправлены в СИЗО на два месяца.СпортФутболТехнологииIT
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