Минниханов в Махачкале обсудит возможность противостояния экстремизму через образование

В ближайший понедельник, 12 ноября, президент Татарстана Рустам Минниханов отправится в Махачкалу, чтобы провести пленарное заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». На нем планируется обсудить, как образование может помочь противостоять религиозному экстремизму.

«В этом году в рамках пленарного заседания ключевой темой обсуждения станет образование и работа с молодежью», — рассказала сегодня на брифинге официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.

Также на заседании планируется рассмотреть возможность создания совместной академии молодых лидеров, которая может появиться на базе Болгарской исламской академии. В свою очередь, интенсивные курсы для подготовки квалифицированных молодых кадров могут провести в зарубежных вузах.