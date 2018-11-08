СМИ раскрыли причины отстранения первого вице-президента Федерации киберспорта

Причиной отстранения первого вице-президента Федерации киберспорта (ФКС) России Александра Горбаченко была не в его высказываниях, а в будущих финансовых вливаниях в российский киберспорт.

Как сообщает News.ru со ссылкой на оценку компании PwC, потенциал видеоигр как соревновательной дисциплины абсолютный и определяется 100 баллами. Такие прогнозы могут говорить о том, что киберспорт в ближайшем будущем может войти в перечень олимпийских состязаний, что означает увеличение финансирования.

Осенью прошлого года ФКС отстранила Горбаченко «из-за нарушения внутреннего устава организации». Под этим подразумевались несогласованные с правлением заявления Александра Горбаченко, которые тиражировали СМИ, и, по словам руководства ФКС, это нанесло организации ущерб. В итоге Горбаченко удалось выиграть дело в суде, который восстановил его в должности первого вице-президента ФКС России.