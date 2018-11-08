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В Таджикистане во время бунта в тюрьме убиты не менее 25 заключенных — СМИ

13:44, 08.11.2018
В Таджикистане во время бунта в тюрьме убиты не менее 25 заключенных — СМИ
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Во время бунта в одной из тюрем Таджикистана были убиты 25 заключенных и двое охранников.

Как сообщает Reuters, беспорядки вспыхнули вечером в среду в тюрьме строгого режима города Худжанд, где находятся люди, осужденные по обвинениям в экстремизме.

Местные власти подтвердили информацию о бунте, но не предоставили никакой другой информации.

Напомним, 6 октября в омской колонии произошла массовая драка. По данным СК, в драке пострадали более 20 человек. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Прокуратура Омской области организовала проверку соблюдения требований законов в колонии.

Происшествия
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